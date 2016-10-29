Sömestr Tatilinde (15 Tatil) Gidilebilecek Yerler
Sömestr tatilinde gidebileceğiniz, çocuklarla gidilebilecek 20 yurtiçi ve yurtdışı lokasyonunu bu yazımızda bulabilirsiniz. Kışın keyfini 15 tatilde çıkarın!
Sömestr dönemi kent yaşamının verdiği yorgunluğu atmak için mükemmel bir kaçış şansı. Kış turizminin hem yurtiçinde hem de yurtdışında canlandığı bu dönemde aileniz ve arkadaşlarınızla ufak kaçamaklar yapabileceğiniz çok sayıda doğal güzellik bulunuyor. Kayak tutkunları, doğa kâşifleri ve tarih meraklıları için derlenen bu listede aradığınız lokasyonu bulmak hiç de zor olmayacak.
Doğanın sanatsal görkemi ve insanoğlu becerisinin olağanüstü buluşması Kapadokya (https://gezimanya.com/turkiye/kapadokya), ömür boyu en az bir kere görülmesi gereken nadir yerlerden biridir. Benzersiz kaya oluşumları ve engebeli manzarasıyla her mevsim ziyaret edilebilecek yerlerden biri olan Kapadokya, peribacaları üzerinde biriken kar kütleleri sayesinde kışın harika manzaralar sunuyor. Karasal iklime sahip bölgede kış ayları çetin geçse de kış turizmi için tercih edilebilecek en güzel yerlerdendir.
Kısa süreli tatillerin vazgeçilmezi Sapanca (https://gezimanya.com/turkiye/sapanca), İstanbul’a ve diğer büyük kentlere yakınlığıyla en çok tercih edilen tatil beldelerinden biridir. Beyaza bürünen çam ağaçları ve Sapanca Gölü’nün muhteşem dansı beraberinde huzuru ve dinginliği de getiriyor. Şehir yaşamından bunalanlar için oldukça iyi bir alternatif olan Sapanca’da sömestr döneminde ucuzlayan otellerin kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.