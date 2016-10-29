Sömestr Tatilinde (15 Tatil) Gidilebilecek Yerler

Sömestr tatilinde gidebileceğiniz, çocuklarla gidilebilecek 20 yurtiçi ve yurtdışı lokasyonunu bu yazımızda bulabilirsiniz. Kışın keyfini 15 tatilde çıkarın!

Sömestr dönemi kent yaşamının verdiği yorgunluğu atmak için mükemmel bir kaçış şansı. Kış turizminin hem yurtiçinde hem de yurtdışında canlandığı bu dönemde aileniz ve arkadaşlarınızla ufak kaçamaklar yapabileceğiniz çok sayıda doğal güzellik bulunuyor. Kayak tutkunları, doğa kâşifleri ve tarih meraklıları için derlenen bu listede aradığınız lokasyonu bulmak hiç de zor olmayacak.